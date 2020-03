Les États-Unis interdisent leur sol aux Européens

Depuis le Bureau ovale, Donald Trump a annoncé mercredi soir que 420 millions d'Européens venus de l'espace Shengen, et notamment les Français, ne pourraient plus poser le pied aux États-Unis. La mesure sera appliquée pendant au moins un mois. De très nombreux voyageurs ont été pris de court, mais aussi les agences de voyage.