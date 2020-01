Les feux repartent de plus belle en Australie

L'année 2019 a été la plus chaude et la plus sèche jamais enregistrée en Australie. Et une nouvelle vague de chaleur est sur le point d'arriver dans ce pays. Ce qui va raviver les incendies qui le ravagent depuis le début du mois de septembre dernier. Les pompiers se préparent avec inquiétude à cette hausse des températures pour demain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.