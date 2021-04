Les feux tricolores "intelligents" désormais autorisés

Ce feu tricolore nous observe et avec son radar intégré, c'est lui qui décide s'il va nous laisser passer ou non. Le plus souvent, le feu est vert si l'on respecte le code de la route. L'objectif : sécuriser les nombreuses villes traversées par une départementale, tout en fluidifiant le trafic. À Vieux-Mesnil dans le Nord, depuis son installation il y a deux ans, les riverains et les automobilistes que nous avons croisés en sont satisfaits. Mais ces feux sont désormais encadrés. Autorisés seulement près des agglomérations, il est impossible de les installer près des zones à risque : les passages piétons, les intersections et les panneaux d'entrée d'agglomération. La maire de la ville a également testé un autre feu qui vient d'être interdit. Pour tous les véhicules arrivant à plus de 50 km/h, il passait au rouge. Les autorités ont estimé que le risque de freinage brusque était trop important. Une décision comprise par Virginie Gillard-Coppée. Ces feux nouvelle génération restent donc des ralentisseurs 2.0. Plusieurs villes pionnières doivent rendre un rapport sur leur efficacité au gouvernement d'ici l'été.