Les fjords d'Oman

Pour les fjords du Moyen-Orient, le décor est biblique et énigmatique. Nous avons rencontré deux touristes qui traversent le Sultanat d'Oman en voiture. Pour eux, l'endroit s'apparente comme un mélange entre la Nouvelle-Zélande et les pays nordiques. Le pays est recouvert à 80 % de désert, mais au nord, la péninsule de Musandam est surnommée la Norvège d'Arabie. À 2 000 mètres en contrebas, des boutres, c'est-à-dire des bateaux arabes traditionnels transportent les visiteurs pour une croisière dans les fjords. Ces endroits sont aussi prisés par la plongée car l'eau est chaude, entre 22 °C et 28 °C toute l'année. Et c'est en nageant que l'on observe des géants de pierres plongées dans les eaux turquoise. Si au large, le temps semble figé à jamais, le port principal de la péninsule change de visage. Des bateaux de croisière colossaux cohabitent désormais avec les boutres en bois. À Musandam, le tourisme se développe de manière fulgurante ces cinq dernières années. Les gens viennent du monde entier et surtout d'Europe. Il y a beaucoup d'Allemands et de Français. Mais, la population, elle, reste très attachée au mode de vie traditionnelle. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Laouamen, P. J. Perrin, A. Al Hamdani