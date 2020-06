Les fleurs françaises vont-elles tirer profit de l'après Covid ?

La filière horticole a été très touchée par la crise sanitaire. Comme pour de nombreux producteurs, les premiers jours du confinement ont été catastrophiques. Mais, la demande est à nouveau là depuis le déconfinement. Cet engouement va-t-il durer ? Sachant que les fleurs françaises sont 30% plus chères que les fleurs importées.