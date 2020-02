Les fonctionnaires vont bientôt pouvoir bénéficier des ruptures conventionnelles

Le gouvernement lance un nouveau dispositif de rupture conventionnelle. Des indemnités allant jusqu'à 24 mois de rémunérations brutes, avec en plus le droit au chômage. Selon Bercy, de nombreux fonctionnaires se sont déjà renseignés. Ils attendent d'avoir les modalités précises des ruptures conventionnelles, qui seront expérimentées dans un premier temps pendant cinq ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.