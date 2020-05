Les forêts et autres espaces verts seront-ils ouverts ou fermés le 11 mai ?

L'un des grands changements, qui va intervenir le 11 mai, est curieusement passé presque inaperçu. La forêt française et ses 170 000 km² vont être à nouveau ouvertes au public, y compris dans les départements classés rouges. Attention toutefois, cette mesure a aussi des exceptions. Dans le Grand Est où la circulation du virus reste élevée, certains coins de verdure seront encore défendus aux promeneurs. À Épinal par exemple, la forêt de Bouzey sera accessible au public, mais pas les abords du lac.