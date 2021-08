Les Français consomment local même en vacances

Au marché central de Royan, nos journalistes ont cherché et arpenté toutes les étales, mais ils n'ont pas trouvé une seule étiquette mentionnant le pays d'origine des produits. A la place, ils ont découvert le nom de la ville ou du village où ils ont été cultivés. De quoi attirer une clientèle de plus en plus soucieuse d'acheter en circuit court. Preuve en est, chez le poissonnier, Morgan Viaud, le maigre est la meilleure vente. Un poisson typique de la côte. Même constat chez le primeur du marché, Nicolas Mounier. Ce dernier nous explique que le melon charentais est le produit star de la saison. Il nous fait également savoir que ce fruit est produit à cinquante kilomètres de Royan. En effet, il y a moins de cinquante kilomètres entre le marché et la parcelle où le melon a été cueilli. Celle de Jean-François Bon, producteur de melons Scea Marsol à Saint-Pierre-la-Cour. Cette année 2021, 40% de sa production, soit 300 tonnes de melons, est resté dans le département. Ainsi, le succès des produits locaux n'est donc plus à prouver. C'est en tout cas le pari du magasin Escale Fermière de Royan. Cette boutique a été créée par une quarantaine d'agriculteurs. Et malgré la présence d'un super marché juste à côté, son chiffre d'affaires est en hausse. Côté prix, ils sont similaires à ceux pratiqués par la grande distribution.