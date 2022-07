Les Français de plus en plus myopes : quelles solutions ?

Vous ne serez jamais pilote de chasse. Et pour cause : votre vision de loin ressemble à un grand brouillard. La myopie dont vous êtes atteint est un phénomène en pleine expansion. En 2000, 20 % des Français étaient myopes. En 2030, ils seront 40 %. Ce sont essentiellement nos modes de vie qui provoquent cette pathologie. Le premier facteur serait l'absence d'exposition à la lumière naturelle. Le second facteur serait une vision de près trop fréquente. Entre trois et six ans, les enfants passent 3h29 par jour sur des écrans ou des libres. Et 6h54 par jour pour les onze à treize ans. Les médecins recommandent donc d'adopter les bons réflexes. Chez les enfants diagnostiqués tôt, il existe des moyens de freiner l'aggravation de la myopie. Il s'agit d'un médicament sous forme de collyre ou des verres spéciaux à 190 euros, non remboursées. Chez les adultes, d'autres solutions existent pour soigner la myopie, c'est la chirurgie. Le coup de l'opération s'élève entre 2 000 et 3 000 euros. T F1 | Reportage H. Dreyfus, C. Bayle