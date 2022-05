Les Français et la ponctualité : pourquoi certains sont toujours en retard ?

En théorie, l'heure tourne à la même vitesse pour tout le monde. Mais en pratique, à chacun son fuseau horaire. Il y a ceux qui attendent et ceux qui courent après la montre. Deux visions du temps qui ne se comprennent pas, deux approches si différentes de la ponctualité. Premier rendez-vous fixé à midi en gare de Vannes où nous attendons Brigitte. 12H15, 12H30... On s'attendait à patienter un peu, mais pas à ce point. "Comme j'étais un peu en avance, je suis allée faire une course, et puis voilà, je me suis un petit peu fait piéger dans l'horaire. Dans 3, 4 minutes, je ne suis pas trop loin là". Vingt minutes plus tard, soit une heure d'attente, elle finit enfin par arriver. Brigitte est ce qu'on appelle une retardataire chronique. Pas comme son mari, qui est très à cheval sur l'horaire. Ils en sont à 44 années de vie commune et de reproches. "Ça m'énerve beaucoup quand je l'appelle, elle utilise toujours ce fameux SMS qu'elle a dû enregistrer : 'j'arrive'. On ne sait pas quand, mais ça veut dire : 'je suis vivante'". Une rare étude sur la ponctualité révèle que Jacques serait monochrone. Il organise son temps de manière linéaire selon des rendez-vous précis et figés. À l'inverse, sa femme est ce qu'on appelle polychrone. Une vision plus souple qu'on retrouve dans les cultures du Sud. Sa journée se divise non pas en rendez-vous, mais en succession de tâches à réaliser, peu importe à quelle heure. Dans de rares cas, le retard chronique peut traduire un trouble du comportement, une forme d'anxiété sociale. Mais le plus souvent, c'est juste une mauvaise habitude. "Lorsqu'on est un retardataire chronique ou récidiviste, c'est parce qu'on est autorisé et que quelque part, notre environnement social nous autorise à être en retard. Les gens qui sont tout le temps en retard au travail le sont rarement par exemple lors d'occasions importantes comme la naissance ou le mariage", selon Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus. , TF1 | Reportage D. de Araujo, F. Mignard, C. Aguilar