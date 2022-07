Les Français et l’amour : mariés à tout prix !

C'est censé être le plus beau jour de notre vie. Pour certains, il évoque le grand amour. Pour d'autres, c'est une tradition dépassée et un investissement démesuré. Que représente aujourd'hui le mariage pour vous ? Pour immortaliser ce moment, le Pont Bir Hakeim à Paris est l'un des lieux les plus prisés au monde. Ce jeune couple s'apprête à se dire oui dans une heure à la mairie. Pour eux, c'est l'amour, la fidélité, la construction et la famille. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. En effet, six Français sur dix déclarent ne plus du tout avoir envie de se marier. Des chiffres qui ont de quoi refroidir ceux qui se décident à le faire. Pour ceux qui envisagent de faire la demande, il y a la peur ultime du "non", mais aussi celle de trouver le bon moment et le bon endroit. Pour éviter un fiasco lors de la demande, certains n'hésitent pas à faire appel à des professionnels. Pauline est organisatrice de demandes en mariage. Elle en planifie en moyenne 30 par mois et dans la plupart des cas, c'est encore l'homme qui pose son genou à terre. La formule la plus populaire coûte 1 500 euros. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage P. Remy, J. Clouzeau