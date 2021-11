Les Français et l'argent, un rapport ambigu

Combien gagnez-vous par mois ? Cette question est taboue pour les Français. Cette gêne pour parler d'argent, c'est une longue histoire. Déjà au Moyen Âge, la monnaie suscitait la jalousie, surtout dans le monde paysan, d'où la fameuse cachette sous le lit. Mais si nous avons tant de mal à en parler, ce n'est pas seulement à cause de nos ancêtres. "Première raison, c'est l'influence que catholicisme. On prête à Jésus la phrase :'il est plus facile à un chameau de passer par le chas d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu'. Deuxième raison, le marxisme sur une partie de la population qui en a retenu que le profit, ce n'est pas bien", explique Janine Mossuz-Lavau, directrice de recherche au CNRS, auteure de "L'argent et nous" (éd. de La Martinière). Pourtant, l'argent est omniprésent dans notre vocabulaire, du président de la République et son "pognon", au rappeur Jul et sa "moulaga", chacun y va de son synonyme. Et quand on en a, on a du mal à le sortir du portefeuille. 78% des Français se disent radins. Et le meilleur exemple, c'est peut-être celui du pourboire au restaurant.