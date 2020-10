Les Français et l’orthographe : des astuces pour vous améliorer

Notre niveau en orthographe ne cesse de baisser. La raison est que nous lisons de moins en moins. Les textos et leurs écritures simplifiées nous donnent de mauvaises habitudes. L'orthographe est également de moins en moins enseignée à l'école. Mais il n'est jamais trop tard pour progresser, si chacun a ses moyens mnémotechniques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.