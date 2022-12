Les Français fiers des Bleus

Aujourd'hui encore, les Lillois ont un peu la tête dans les étoiles, après la grande finale d'hier soir. Ceux qu'on a croisés disent tous qu'on peut quand même fêter cela. Que l'équipe de France est allée très loin dans la compétition et a tout de même vaincu de grandes équipes tout au long de ce parcours. Partout en France, vous avez frissonné et êtes passé par toutes les émotions. "Quand on est remonté à un score de 2-2, puis 3-3, on ne s'entendait plus. J'ai rarement vécu quelque chose comme ça", raconte cet habitant, encore tout ému. Alors, oui, les Bleus n'ont pas décroché la troisième étoile, mais cette finale, vous vous en souviendrez longtemps. Car il y a des défaites qu'on préfère oublier à tout prix, et il y a celles dont on se souvient encore des années plus tard. Il y a eu la même ferveur hier soir, à la sortie du stade de Doha. Aucune larme et la tête haute, car les supporters étaient fiers de leur équipe dont le mental était admirable. "A la fin, tu ne peux pas être complètement déçu de cette finale. Les Bleus ont fait deux Coupes du monde, deux finales consécutives, et on est vice champion du monde..", lance un supporter croisé sur les lieux. " TF1 | Reportage M. Brossard, S. Maloiseaux, S. Millanvoye