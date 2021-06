Les Français fondus de glaces

Pour se rafraîchir sans se mouiller, certains ont trouvé la solution, les glaces. Avec 28 °C au thermomètre, c'est un temps parfait pour un petit plaisir sucré. Chocolat, pistache, spéculoos... À Cabourg, les glaciers font le plein et les clients font la queue. L'établissement "Maison Florin" n'avait jamais connu une telle fréquentation à cette période de l'année. Plus loin sur la côte, à Houlgate, les terrasses font le plein et le dessert privilégié reste la coupe de glace. Pour les clients, c'est un double plaisir, profiter du soleil tout en dégustant une bonne glace. Dans le restaurant "Le Royalty", on ne s'attendait pas à une telle demande. En effet, les ventes de glaces ont augmenté de 5%. Le marché est en plein essor et les industriels l'ont bien compris. En grande surface, les ventes ont bondi de 10% l'an dernier. La tendance se confirme également cette année. Selon Corentin Dechamps, responsable du rayon glaces au Super U à Caen Beaulieu, les ventes ont augmenté de 23% au début de l'année dans leurs enseignes. Tous s'attendent désormais à une forte activité dans les mois à venir.