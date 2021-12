Les Français fondus de raclette

Il va couler tout l'hiver pour votre plus grand plaisir. Ce fromage fondant sur de la charcuterie et des pommes de terre. Des collègues ont décidé de partager une raclette pour fêter la fin de l'année. Les pistes de ski sont loin du restaurant nantais "Un amour de pomme de terre", mais leur raclette a du succès midi et soir. La saison bat son plein. Dès octobre, la grande surface "Le Pellerin" dédie tout un espace à la raclette. La demande croît depuis quelques années. Avec la crise sanitaire, la part de marché de la raclette a augmenté de 15% sur l'année 2020. Sur l'année 2021, la tendance est de 3,5%. Les appareils connaissent le même engouement. Certains en achètent pour chez eux, beaucoup en offrent à Noël. Et il y en a pour tous les budgets. Aujourd'hui, les adeptes peuvent même varier les saveurs. La fromagerie "Maison frometon' en propose plus d'une dizaine, classique ou plus originale. Difficile d'y résister en hiver, la raclette est une passion française. Certains l'ont même ancré dans la peau. T F1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche