Les Français fous des Highlands en Écosse

Entre les montagnes encore enneigées, les vallées écossaises s'offrent aux regards des visiteurs impressionnés. Professeur d'anglais dans l'Hexagone, David est en vacances dans les Highlands, les Hautes Terres du nord de l'Écosse. Le soleil n'y est jamais garanti, pourtant, la destination attire les Français en quête de nature. Des Savoyards, que nous avons croisés, nous l'assurent que les paysages des Highlands n'ont rien à voir avec les montagnes françaises. Les Français sont les deuxièmes touristes internationaux les plus nombreux en Écosse, juste après les Américains. Ils sont plus de 260 000 à visiter ce pays chaque année. À 100 km, plus au nord, devant l'emblématique château ayant servi de décor au film Highlander, nous avons trouvé d'autres Français. Ils hésitent à visiter. Pour dormir l'esprit tranquille, ils ont choisi un van. Les Highlands sont réputés pour le camping. L'accueil chaleureux des Écossais se ressent aussi dans les distilleries. Au sud des Highlands, notamment à Glengoyne, le whisky est une attraction incontournable. Le whisky, la cornemuse, le monstre du Loch Ness... Au-delà des paysages, les Highlands ont une identité riche. Jean Depreux en est tombé amoureux. Il y passe presque toutes ses vacances et organise des voyages pour des touristes français. Aimer l'Écosse jusqu'à s'y marier, c'est le choix d'un millier de couples d'étrangers par an. Aux mariés comme aux autres, les Highlands font une promesse, une expérience unique où les décors sont sans cesse redessinés par le changement de couleurs du ciel. TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor