Les Français se laissent aller en matière d'hygiène pendant le confinement

À la maison, c'est le confort qui prime. Et parfois, c'est l'hygiène qui en pâtit. Selon une étude, 67% seulement des Français se lavent complètement chaque jour pendant ce confinement, soit 11% de moins qu'en février. Les hommes sont particulièrement concernés. La réduction des interactions sociales en est la principale raison.