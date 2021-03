Les Français sont-ils fâchés avec la géographie ?

Vous passez des heures devant votre globe terrestre, à chercher sur une carte votre prochain lieu de vacances. Pourtant, rien n'y fait. Au jeu des capitales, vous êtes souvent à côté de la plaque. Heureusement, la France peut compter sur Aliénor Berre. Âgée de dix ans et championne toute catégorie du globe interactif, elle connaît presque tous les pays. Pour progresser, le mieux reste de voyager, de partir à la conquête du globe. Mais cela, c'était avant le Covid. En attendant, vous pouvez toujours compter sur votre imagination. Fabien Olicard a créé des dizaines d'astuces pour placer les pays sur une carte. "Si on construit des scénarios amusants, absurdes, des choses comme ça qui vont nous marquer, alors on n'aura pas d'autre choix que de le retenir", a expliqué le mentaliste. Il existe aussi des méthodes plus terre à terre. Exemple avec trois situés au bord de la mer Baltique. "Du nord au sud, c'est en ordre alphabétique. Ça commence par "E" d'Estonie, ensuite "Le" de Lettonie et "Li" de Lituanie. Vous ne pouvez pas faire plus simple. Je crois qu'ils ont fait exprès", a-t-il indiqué. Autres moyens pour progresser, c'est passer son temps devant les cartes. Nous avons donc rendu visite à la reine de la météo, Évelyne Dhéliat, 28 ans de présentation et des milliers de cartes à son actif. "On fait de la géographie, on traverse toute la France, on apprend à situer les villes. Au début, ce n'est pas du tout évident", a-t-elle fait savoir.