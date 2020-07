Les fruits et légumes en forte hausse

Selon l'association Familles Rurales, les fruits sont 17% plus chers qu'en 2019. En tête, la nectarine. En hausse de 26%, elle coûte près d'un euro de plus au kilogramme. Elle est ensuite suivie de près par la poire, puis la cerise. Au rayon bio, la palme revient au melon qui a bondi de 40% en un an. Le prix des légumes a aussi augmenté, mais plus modérément : plus 4%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.