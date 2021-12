Les fruits ont-ils perdu leur goût ?

Des experts en agronomie ont relevé un manque d'acidité, notamment dans les récoltes de clémentine corse de cette année 2021. C'est pourtant cette acidité qui fait leur renommée. Le constat est difficile à avaler pour les producteurs, car certains ne comprennent pas l'origine et la raison de la polémique sur la qualité des fruits. Les clémentines ne seraient pas les seules à décevoir par manque de goût. Nous vous avons fait déguster des fruits achetés au supermarché. Ainsi, le phénomène semble concerner tous les fruits. Des chercheurs ont trouvé une explication, le dérèglement climatique. Avec le réchauffement des températures, les récoltes ont tendance à être plus sucrées et moins acides. Selon Catherine Renard, chercheuse à l'Inrae, cette tendance va altérer les goûts, car pour les fruits, la saveur repose sur l'équilibre entre le sucré et l'acide. Et on ne peut pas récolter plus tôt, car il n'y aura pas les arômes, les couleurs et l'ensemble de ce qui fait la maturité du fruit. Cette chercheuse précise aussi qu'à l'avenir les producteurs n'auront pas d'autres choix que de changer leur méthode de culture, voire de trouver de nouvelles variétés de fruits plus adaptés aux fortes températures. T F1 | Reportage L. Kebdani, T. Valtat.