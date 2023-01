Les gagnants et les perdants de la réforme

C'est la question que tout le monde se pose. Concernant la réforme de retraite, “Vous croyez que vous allez être gagnante ou perdante ? ” Les Français ne semblent pas très optimistes. Regardez Sylvie, boulangère à Noyon de l'Oise, perdante. Elle est née en 1974, quand elle partira en retraite, la réforme est pleinement entrée en vigueur. Eux s'arrêteront beaucoup plus jeune, six ans avant tout le monde. Béranger et Sébastien sont parmi les plus grands gagnants de la réforme. Ceux qui ont eu une carrière très longue, ont débuté à quatorze ans. Sylvie a mis des marchandises en rayon une bonne partie de sa vie. Elle s'est arrêtée aussi pour élever son fils, car elle est née en 1965, elle partira à la retraite à 63 ans et trois mois. Il n'y a pas que les actifs qui suivent cette réforme de retraite. Si Agnès travaille, c'est parce qu'elle touche une petite retraite. Elle espère elle aussi que sa pension sera revalorisée à 1 200 euros. Mais pour l'instant, rien d'annoncer, cela pourrait être débattu dans les jours qui viennent. Petite pension, carrière longue, pénibilité au travail, une carrière hachée, aucun cas n'est identique. Bientôt, des simulateurs devraient nous aider à nous y retrouver. TF1 | Reportage M. Poissonnet, E. Levy, Q. Danjou