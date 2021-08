Les gagnants et les perdants de l'été

Le camping est le grand gagnant de cet été 2021. Il enregistre une hausse de 15% de fréquentation par rapport à 2019. C'est du jamais-vu selon les chiffres du N° 1 du secteur. Les campings sont pris d'assaut surtout près des côtes méditerranéennes et atlantiques. Là-bas, la fréquentation touristique atteint presque le niveau de 2019, avant la crise sanitaire. Ainsi, les vacances se font en France, loin des grandes villes. Une tendance qui fait de Paris le grand perdant de cet été 2021. À Montmartre par exemple, on pourrait croire qu'il y a foule. Pourtant, les réservations d'hôtel en Île-de-France sont en baisse de 35% par rapport à 2019. Il manque beaucoup d'étrangers. En conséquence, dans les magasins de souvenirs comme le Montmartre Village, il est difficile d'écouler les stocks de Tour Eiffel. Nos proches voisins européens, eux, dépensent moins et commencent tout juste un timide retour. Au final, avec des hôtels remplis au 3/4 en juillet, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur semble être la grande gagnante de cet été 2021.