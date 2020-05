Les généralistes auront un rôle à jouer pour tester les Français et suivre les malades

La chaîne d'identification des malades du coronavirus démarre chez le médecin. Celui-ci est chargé d'examiner et de délivrer une ordonnance pour faire tester une personne s'il suspecte un Covid. Le changement intervient seulement quand le test revient positif. Le généraliste remplira une fiche dédiée au virus sur le site de l'assurance maladie, ensuite interrogera le patient pour identifier les personnes avec lesquelles il a été en contact. Puis il est invité à fournir leur identité. Une mesure totalement inédite dans notre pays.