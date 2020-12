Les gîtes sont très prisés pour passer les fêtes de fin d’année

Ils n'avaient pas joué aux cartes ensemble depuis des mois. Les membres de cette famille viennent des quatre coins du pays. Alors pour les vacances de fin d'année, ils ont décidé de se réunir dans un gîte, loin de la foule. "La campagne, c'est ce qu'il y a de mieux. On est tranquille, on se fait vraiment plaisir", disent-ils. Kaysersberg est entourée par la montagne et par les vignes. C'est dépaysant pour les visiteurs "venus prendre un peu d'air". Cette autre famille devait partir au ski, mais le séjour a été annulé à cause de la fermeture des remontées mécaniques. Alors le Grand Est est devenu une bonne alternative. "L'Alsace, c'est un peu la région de Noël, il y a cette féerie de Noël qu'on retrouve dans les rues". La ville connue pour son marché de Noël est loin de son affluence habituelle, 250 000 personnes l'an dernier. Mais pour les professionnels, cette saison d'hiver est meilleure que prévue. "Les gîtes, les Airbnb et les hôtels ont su s'adapter" pour attirer des clients. Dans cet hôtel plus loin dans la vallée, le restaurant étant fermé, le repas est directement apporté dans la chambre. Une idée qui fonctionne. Les réservations augmentent pour la semaine prochaine. Une bonne nouvelle pour le gérant de l'établissement. "Par rapport au reste de la profession, on s'en sort plutôt bien, on peut travailler, les équipes sont revenues au travail. Tout le monde est content d'être là" se félicite-t-il.