Les grandes marées : appel à la prudence

Une patrouille de gendarmerie scrute la côte bretonne. Elle cherche d'éventuels pêcheurs ou promeneurs pris au piège par la marée. Lundi matin à Étretat, la mer était si basse que les pieds des falaises étaient trop secs. Paysage rare. Ceux qui en ont profité sont restés prudents, car l'eau remonte vite. Certains ne sont pas conscients du danger. Samedi dernier, au premier jour des grandes marées, une famille était prise au piège sur la plage. Les pompiers sont intervenus. Étretat attire beaucoup de visiteurs, notamment pour ce week-end de Pâques. Les panneaux de signalisation et les horaires de marées passent souvent inaperçus. C'est là qu'il y a le plus de risques. Au centre de secours, les pompiers sont en alerte. "On met en place un système de garde active. On met au centre trois personnels, juste pour armer une ambulance pour partir plus rapidement", a expliqué l'adjudant Romain Philippe, centre de secours d'Étretat (Seine-Maritime). Mardi sera le dernier jour des grandes marées pour ce mois d'avril. Même si le coefficient est un peu moins fort qu'aujourd'hui, la prudence est toujours de mise. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos