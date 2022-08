Les habitants de Bergerac racontent la déflagration

À Bergerac, dans le quartier voisin de l'usine, les explosions ont été ressenties par les habitants présents sur place. Dans un café de quartier visité par nos journalistes, les déflagrations ne sont pas passées inaperçues. Comme nous l'a expliqué un client, certains se posent des questions, car l'incident est survenu à proximité de lieux d'habitation. Ici, on vit avec la notion du risque, en zone Seveso. Mais un accident comme celui-là n'est pas anodin. Dans la ville de Bergerac, certains habitants ont un lien particulier avec l'usine Seveso, comme la pharmacienne interrogée par nos reporters. Elle dit avoir entendu trois explosions. Dans le centre-ville, tout le monde parle de l'accident et des blessés qu'il a occasionnés. "C'est important que les gens sachent effectivement ce qui s'est passé pour ne pas se dire que cela peut se renouveler demain", nous lance une habitante. Un accident rare et des blessés auxquels pensent les habitants de Bergerac, en attendant d'en savoir plus. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau.