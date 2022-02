Les habitants de l’île de La Réunion se préparent à l’arrivée du cyclone Batsirai

Ainsi, tous les habitants de l'île de la Réunion s'apprêtent à vivre une nuit difficile. Raphaël et ses amis, des habitants de l'île de la Réunion, se préparent à l'arrivée du cyclone Batsirai. Chez Sylvie, aussi, on préfère prendre les devants. Cette habitante de Saint-Denis fait des réserves en eau potable et se barricade. Elle dit fermer ses volets pour se protéger. Sur les hauteurs de Saint-Denis, Fabiola, elle aussi, a dû rapidement s'organiser. À partir de 12h30, son employeur lui a dit de rentrer chez elle. L'objectif étant de permettre aux employés de se préparer à l'arrivée du cyclone. Elle a rangé dans son garage tout ce qui était sur sa terrasse pour mettre ces biens à l'abri. Ainsi, il ne reste plus rien dehors. Même chose dans un hôtel visité par nos journalistes. Toutes les tables ont été rangées. Nos reporters ont également eu des nouvelles d'un couple de Franciliens qui va vivre son premier cyclone. Ils ont fait savoir que certaines routes sont déjà prises de sable et bouchées, que l'eau est coupée dans plusieurs communes et qu'il y a déjà eu des coupures de courant dans l'île. Sur place, on parle d'avant cyclone. Une ambiance particulière où les habitants sentent qu'il va se passer quelque chose, sans savoir quand. T F1 | Reportage A. Basar, M. Debut.