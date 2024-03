Les habitants de Toulouse dans la crainte de nouveaux effondrements

Il est impossible de pénétrer dans l’immeuble jusqu’à nouvel ordre. À Toulouse, la série noire continue. C’est le douzième bâtiment évacué. Une fissure a été découverte samedi dans l'arrière-cour. Les deux commerces du rez-de-chaussée ont été cernés et les habitants relogés. Depuis, la gérante de la boulangerie d'à côté est très inquiète. Après l’effondrement d’un immeuble, il y a une semaine, douze autres bâtiments ont été évacués. L’inquiétude y monte, 600 personnes ont déjà appelé le numéro de la ville au sujet de leur logement. Depuis, l'accès à certaines rues est très restreint. Les habitants évacués n’ont que quinze minutes pour récupérer leurs affaires. Une femme a pu regagner son domicile. Les experts sont passés et aucune fissure n’a été détectée, mais les allées et venues restent très compliquées. À quelques rues de là, un commerçant a pu rouvrir cet après-midi, non sans inquiétude. La mairie appelle les Toulousains à la plus grande vigilance. Sans alerte de leur part, elle ne peut les mettre en sécurité. TF1 | Reportage T. Vartanian, V. Devaux