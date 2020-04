Les habitants de Wuhan sortent du confinement

Les barrières d'autoroutes ont été levées, l'aéroport a repris son activité et les gares sont ouvertes. Pour la première fois depuis le 23 janvier, les habitants de Wuhan peuvent quitter la ville. La levée des trafics a eu lieu cette nuit, à minuit précise. Mais la vie sur place n'est pas tout à fait redevenue normale. La vigilance reste omniprésente.