Les habitants du Teil dans l’incertitude après le séisme de lundi

Au Teil, 800 maisons ont été endommagées après le séisme qui a touché la commune. Toute la journée, les sapeurs-pompiers ont travaillé d'arrache-pied pour sécuriser la voie publique, car de nouvelles fissures apparaissent encore deux jours après. Les habitants n'ont pas d'autres choix que de partir et ont déposé leur déclaration de sinistre auprès des assurances.