Les hôpitaux de Saint-Étienne sont-ils encore sous pression ?

Au plus fort de l'épidémie, les opérateurs du centre d'appels du SAMU de l'hôpital Nord de Saint-Étienne recevaient jusqu'à 2 800 appels quotidiens. Désormais, la situation est revenue à la normale, avec en moyenne 850 appels entrants par jour. C'est l'un des indicateurs qui pourraient faire basculer la Loire dans le vert, car il prouve que la circulation active du virus et l'angoisse de la population sont en baisse dans le département. En réanimation, le nombre de lits a pu être réduit de 50 à 20, mais il reste encore une quinzaine de patients en soins intensifs.