Les hôpitaux surchargés dans le Grand Est

Depuis trois semaines, le CHU de Colmar soigne des malades du coronavirus. Le service réanimation est passé de trente à cinquante lits, mais tout est déjà saturé. Mobilisés jour et nuit sans relâche, les personnels soignants sont à bout de force. Des médecins et des infirmiers réservistes sont appelés en renfort. Outre la pénurie de matériels de protection, tous craignent une hausse sensible des malades dans les prochains jours.