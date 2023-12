Les hypermarchés à l'heure de Noël : la course dans les rayons

C'est la course pour Jennifer et ses sœurs, elles n'ont encore rien acheté pour le repas du réveillon. C'est mal parti et sans liste, cela risque de prendre du temps. Heureusement, si vous êtes un peu perdu, il y a 500 employés, prêts à vous aider. Au total, il y a eu 60 000 clients à conseiller aujourd'hui dans un magasin immense et beaucoup d'entre eux passent forcément par les huîtres. Les livraisons ont eu lieu toute la nuit et les rayons doivent être approvisionnés en permanence. À quelques heures du réveillon, c'est parfois difficile de se faire une place à la poissonnerie. L'autre défi est de respecter son budget. Pierre, reçoit quatre personnes et le prix du foie gras le laisse perplexe. Il trouve finalement son bonheur après une comparaison attentive. Comparaison qui n'aura pas suffi, en revanche, à une autre cliente, qui au moment crucial de choisir la bûche de Noël, n'arrive pas à choisir et en prends deux. Aujourd'hui, il y a eu deux fois plus de clients que d'habitude dans cet hypermarché pour les dernières courses de Noël. TF1 | Reportage G. Bertrand, A. Ponsar, F. Amzel