Les îles aux trésors

Des reliefs vertigineux au large du Sénégal. Nous sommes sur l'une des dix-huit îles volcaniques du Cap-Vert, Santo Antão, explorée par ce groupe de randonneuses françaises. Au total, 40 mille touristes arpentent ses sentiers chaque année. Une ressource pour les Capverdiens comme pour Isabelle, propriétaire de "Snack House Isabel". À l'époque coloniale, le Cap-Vert était un lieu de transit dans le commerce des escales. Après six heures de marche, un panorama s'offre aux promeneuses. Aucune plage n'est accessible sur cette île. Canne à sucre, manioc, café, arbres fruitiers, les agriculteurs plantent jusqu'à 1 600 mètres d'altitude. L'agriculture en terrasses date de la période portugaise. Les jeunes préfèrent s'aventurer dans les autres îles pour trouver du travail et le tourisme devient la principale ressource de ce jardin d'Éden battu par les vents de l'Atlantique. Sur le même archipel du Cap-Vert, un autre décor, l’île de Sal et sa mine de sel surprenante dans un volcan éteint. Des milliers de tonnes de sel furent exportées par les colons portugais vers le Brésil Aujourd’hui, il reste une saline. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bellec, N. Laurent