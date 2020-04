Les importations de Chine repartent et passent au port du Havre

Le port du Havre est le premier port de marchandise de l'Hexagone. Trois millions de conteneurs y transitent chaque année. Même en plein cœur de l'épidémie, il continue d'alimenter le pays. Les navires du monde entier continuent de délivrer leurs cargaisons. Les dockers ne se sont jamais arrêtés. Mais il a fallu convaincre, rassurer et protéger le personnel pour pouvoir continuer d'importer les produits pharmaceutiques ou alimentaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.