Les impôts baissent-ils vraiment ? L’analyse de François Lenglet

Même si le taux d'impôt devrait baisser de 0,4% selon les projections du gouvernement, il ne s'agit pas pour autant de la baisse de la fiscalité la plus importante jamais faite. C'est vrai que la taxe d'habitation a été en large partie supprimée. Mais l'exécutif a semblé reprendre d'une main ce qu'il avait donné de l'autre parce que les taxes sur l'essence, sur le tabac ont augmenté, sans oublier la hausse des autres impôts locaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.