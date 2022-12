Les jeunes supporters des Bleus y croient toujours

Il ne faut surtout pas leur dire que la rencontre France-Tunisie est sans enjeu. Ici, on agite les drapeaux et on donne de la voix comme si c'était la finale. Toutefois, le match ne prend pas une très belle tournure. À 0-0, certains experts l'ont déjà remarqué : "L'équipe de Deschamps est à discuter. Il aurait pu être meilleur". Ils s'y verraient bien dans cette équipe : "On aimerait bien être à leur place, tout le monde aimerait être à leur place". D'autres ont déjà la tête au prochain tour. Qui sera l'adversaire des Bleus ? Au retour du goûter, le but de la Tunisie fait retomber les ardeurs des petits pour quelques secondes. Ils restent quand même philosophes : "C'est le dernier match qu'on va perdre" ; "Une défaite pour bien se réveiller" ; "Ça va nous aider". Il s'agit du premier Mondial de ces jeunes supporters. Pour pouvoir soulever une Coupe du monde, il faut du talent, mais surtout beaucoup de travail. Et ça, ils l'ont bien compris. TF1 | Reportage K. Gaignoux, X. Baumel