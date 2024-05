"Les jeux rentrent dans la vie des Français" : Emmanuel Macron salue l'arrivée de la flamme olympique à Marseille

"La flamme est sur le sol français, c'est la fin de plusieurs années de préparation et j'ai, avec beaucoup d'émotions encore, le souvenir de juillet 2017 quand on gagne à Lausanne", a salué Emmanuel Macron, dans le JT de 20H de TF1. "Et cette flamme olympique va passer maintenant à travers 400 communes jusqu'à la cérémonie d'ouverture. Ce seront "les Jeux les plus décentralisés de notre histoire", a ajouté le président de la République. "La flamme est là, les Jeux olympiques et paralympiques sont là, dans la vie du pays, dans la vie de la France. On peut être fier. ", a poursuivi le chef de l'État. Même si ces dernières semaines, beaucoup de Français étaient assez sceptiques sur ces jeux parce que ça coûte de l'argent, ça complique aussi leur quotidien, Emmanuel Macron très profondément souligne qu'ils vont lancer un élan populaire. "Dans tous les pays qui organisent les jeux, il y a même parfois du rejet juste avant, il n'y en a pas eu vraiment dans notre pays. Il y a toujours des doutes, il y a toujours une France qui doute et une France qui était impatiente...", a rappelé le président de la République. Voir l'intégralité de cette interview d'Emmanuel Macron dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | B. Augey