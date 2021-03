Les locations meublées font leur grand retour

Maxence vient tout juste d'emménager en colocation avec Ana dans cet appartement. Ce jeune professionnel a fait le choix de louer un logement déjà meublé pour son arrivée à Bordeaux. Chaque locataire débourse 470 euros par mois, le prix à payer pour ne pas avoir à se soucier d'ouvrir l'eau, le gaz, l'électricité et une ligne Internet. Ainsi, les meublés se louent 10 à 30% plus chers que les logements vides. C'est pourquoi, de plus en plus de propriétaires s'y mettent. En deux ans, la part de meublés de certains professionnels de l'immobilier a bondi de 20%. Depuis que la municipalité de Bordeaux a limité le nombre de nuitées à 120 par an via les plateformes en ligne, certains propriétaires ont remis leur logement sur les circuits de location plus traditionnels. Mais, la location dite meublée doit respecter certaines règles très précises. "Il faut un minimum pour être considéré en logement meublé. C'est-à-dire qu'il faut que l'occupant puisse avoir de quoi habiter normalement, entretenir. Et il y a une liste de fournitures prévue sur l'ameublement à fournir", précise Patricia Lescot-Delannoy, agente immobilière - Bordeaux (Gironde). Louer pour une durée limitée constitue un avantage non négligeable pour les bailleurs : un an renouvelable pour un contrat standard et même neuf mois pour un bail mobilité réservé au locataire considéré comme temporaire. La fiscalité est aussi un autre atout. Les revenus sur les logements peuvent échapper à l'impôt s'ils sont loués meublés. Avec la crise du Covid et la baisse du nombre de touristes étrangers, les annonces de location meublée explosent depuis un an. Une bonne nouvelle pour les locataires, car selon les spécialistes, les prix des loyers devraient baisser pour les meublés en 2021.