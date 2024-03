Les macaques des Célèbes : photogéniques mais menacés

Ses selfies accidentels ont fait le tour du monde. Le macaque, surnommé Naruto, a saisi l'appareil photo d’un journaliste en reportage et s’est photographié lui-même. L’histoire est prête à sourire, mais treize ans plus tard, l'espèce reste menacée. Il n’y a qu’un seul endroit pour l’observer, l’île des Célèbes, au nord de l'Indonésie, un petit macaque noir à crête. À travers les lianes, nous parvenons à filmer un autre, en pleine acrobatie. Dans les images, vous trouverez une séance de toilettage et une dispute, un peu plus loin. Au total, il y a soixante signes dans la communauté. La population des macaques a chuté de 80% en 40 ans. Ils sont en danger critique d'extinction, alors Hardi les photographie régulièrement. La chasse intensive est devenue illégale il y a deux ans. Mais les habitants veillent à ce que dans le marché, entre les serpents, les pilets, les chauves-souris, aucune viande de macaque ne réapparaisse sur les étales. TF1 | Reportage Q. Fichet, M. Laouamen, M. Delvigne