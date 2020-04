Les maires ont-ils le droit d’imposer le port du masque ?

Le maire de Nice a annoncé lundi que le port du masque sera bientôt obligatoire dans les rues de sa ville. Après lui, c'est son homologue de Cannes et la commune de Sceaux qui ont annoncé des mesures équivalentes. Une distribution de masques est prévue dans les jours à venir aux habitants de ces villes, avec obligation de les porter. Pour être efficace, selon les maires concernés, il faut des moyens policiers pour effectuer ces contrôles.