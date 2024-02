Les mégalithes veulent entrer au patrimoine de l'UNESCO

Ce samedi 10 février, c’est un bateau qu’il faut pour rejoindre Gavrinis, à l’entrée du golfe du Morbihan. Braver le courant et atteindre la petite île de 30 hectares, où il y a 6 000 ans, on se rendait à pied. C’est sur un point haut, qui servait sans doute de vigie, qu’en 1834, les archéologues fouillent ce monticule de pierres. Ils vont y découvrir le plus fascinant des mégalithes du Morbihan, un de plus, mais non, il suffit de pousser une petite porte pour s’en convaincre. Le décor de cercles, de courbes, de lignes, est unique au monde. Un peu plus loin, une dalle bien mystérieuse qui forme à la fois comme deux poignets. Et les mystères ne s'arrêtent pas là, dans la chambre funéraire, il y a la fameuse dalle de couverture qu'on retrouve à Locmariaquer. Une seule et même dalle, pesant des dizaines de tonnes, débitée et transportée sur des kilomètres, un vrai tour de force. Exceptionnellement, notre équipe est autorisée à descendre sur le dessus de la dalle. C’est sur ces lieux que les archéologues ont percé le mystère. Ils ont découvert, sous la lumière d’une lampe torche, des gravures d’animaux. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Dupont, V. Pierron