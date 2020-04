Les merceries prises d’assaut pour la fabrication des masques grand public

Nous sommes très nombreux à vouloir fabriquer nous-mêmes les masques grand public en tissu. Ainsi, les merceries sont prises d'assaut pour l'achat de matières premières et des fils d'attente impressionnantes s'y créent. Les clients achètent parfois en grosse quantité pour anticiper le déconfinement. C'est notamment le cas à Clermont-Ferrand. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.