Les mesures de l'État en faveur de l’automobile sont-elles suffisantes ?

Face à la crise, l'État fait des rabais sur les prix des voitures. À court terme, ces mesures vont soutenir la filière et l'emploi. Mais une prime ne crée pas d'achat supplémentaire, elle ne fait que les avancer. E dès qu'elle s'arrête, le marché replonge. Ce plan multiplie également les subventions, alors que l'essence est surtaxée depuis des années.