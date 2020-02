Les mesures du gouvernement pour la ruralité

Les cafés représentent le quart des villages français, mais ils disparaissent les uns après les autres. Le gouvernement lance donc l'opération mille cafés. L'Etat offre un soutien technique et financier. Plus de 10 000 licence IV, permettant de vendre de l'alcool, seront distribuées gratuitement dans les communes de moins de 3 500 habitants. La fibre optique sera également généralisée. Et pour plus de proximité, les Maisons France Service seront davantage développées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.