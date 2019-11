Les mesures du plan d'urgence pour l'hôpital public

Édouard Philippe et Agnès Buzyn ont présenté ce mercredi le plan du gouvernement pour les hôpitaux publics. Déblocage de primes, augmentation de budget et reprise partielle de la dette des établissements... Nous revenons sur les mesures concrètes de ce plan d'urgence, qui intervient après huit mois de crise, notamment aux urgences. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.