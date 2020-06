Les mesures sanitaires ont-elles encore un sens au travail ?

Alors qu'il est possible de festoyer au son d'un DJ avec des milliers d'inconnus, que les enfants peuvent jouer sans entrave en cour de récréation et que l'on peut manifester dans les rues, les précautions sanitaires restent très strictes sur les lieux de travail. Surface de 4 m² par personne, limitation au maximum des déplacements, port du masque obligatoire... Conscient de la lourdeur des règles dans les entreprises, le ministère du Travail pourrait décider de les alléger dans les prochains jours.