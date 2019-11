Les métiers du paysage peinent à recruter

La branche professionnelle du paysage compte près de 30 000 entreprises. Pour 2020, six sur dix d'entre elles auront besoin de recruter de nouveaux salariés. Mais le secteur est confronté à une pénurie de candidats. Les conditions de travail découragent ces derniers, et beaucoup de jeunes pensent que ce métier se résume à la création d'espaces verts. Or, il s'agit avant tout de les entretenir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.