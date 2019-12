Les moments forts de l'hommage national aux treize soldats morts au Mali

Les treize soldats, morts dans un accident d'hélicoptères au Mali, ont reçu ce lundi l'hommage de tout un pays et de très nombreux anonymes. Le plus jeune avait 22 ans et le plus âgé en avait 43. Tous partageaient une même idée de la France, de l'honneur et du courage. La cérémonie officielle, présidée par Emmanuel Macron, s'est tenue dans la cour d'honneur des Invalides. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.